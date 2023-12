Castle Fight With Friends เป็นเกมที่มีผู้เล่นหลายคนที่ให้คุณต่อสู้กับคู่ต่อสู้ออนไลน์ที่คุณยิงปราสาทและกองทัพของกันและกัน ด้านหน้าปราสาทของคุณจะมีปืนใหญ่ที่แกว่งไปมาระหว่างจุดซ้ายสุดและขวาสุดของหน้าจอ งานของคุณคือยิงปืนใหญ่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเพื่อโจมตีฝูงศัตรูที่เข้ามา ทหารจะเริ่มโจมตีปราสาทของฝ่ายตรงข้ามโดยอัตโนมัติทันทีที่พวกเขาข้ามไป ดังนั้นจงพยายามหยุดพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะข้ามได้ เล่นออนไลน์กับศัตรูที่แท้จริง หรือสร้างห้องส่วนตัวของคุณเองแล้วเชิญเพื่อนของคุณ! ใช้สเปซบาร์หรือคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อยิงลูกปืนใหญ่ หากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ใช้นิ้วแตะบนหน้าจอแทน Castle Fight With Friends สร้างขึ้นโดย MarketJS เล่นเกมสบาย ๆ อื่น ๆ บน Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, Math-trivia-lite, Super Girl Story และ Typing Fighter คุณสามารถเล่น Castle Fight With Friends ได้ฟรีบน Poki.Castle Fight With Friends สามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต

เว็บไซต์: poki.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Castle Fight With Buddies อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง