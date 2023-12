Game of Sultans เป็นเกมเล่นตามบทบาทที่พัฒนาโดย Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในช่วงที่จักรวรรดิออตโตมันรุ่งเรือง คุณจะอยู่ในที่นั่งคนขับในฐานะสุลต่านหรือสุลต่านาห์ หากคุณแต่งกายหรูหราเข้าทางเข้า มีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าที่น่าตื่นเต้นและน่าหลงใหล ดูแลอาณาจักรของคุณด้วยความช่วยเหลือจากปราชญ์ Viziers และเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงและทายาทของคุณในการให้บริการของ Imperium! คอกสัตว์เลี้ยงของศาลเปิดให้บริการแล้ว! เล่นกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณและส่งพวกมันออกไปสู่ธรรมชาติ! หากคุณปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างดี คนที่กล้าหาญที่สุดจะยืนเคียงข้างคุณและปกป้องอาณาจักร! ผู้คนที่น่าดึงดูดที่สุดในโลกมาพบคุณ แต่ใครจะชนะใจคุณ? เขียนเรื่องราวความรักของคุณหลังจากเลือกคู่ชีวิตของคุณแล้ว! อะไรจะดีไปกว่าการรักษามรดกของคุณและส่งเสริมความสำเร็จของลูกหลานของคุณ? เมื่อพวกเขาโตพอ แต่งงานกับทายาทของเพื่อนของคุณเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น! เล่นเกม Game of Sultans ออนไลน์บนพีซีหรือมือถือโดยไม่ต้องดาวน์โหลด ใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเล่นเกม Android เริ่มเล่นเกมออนไลน์ฟรีที่ now.gg

