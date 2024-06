เล่นเกม CATAN ที่คุณชื่นชอบได้ทุกที่ทุกเวลา: เกมกระดานดั้งเดิม เกมไพ่ ส่วนเสริมและ 'CATAN - Rise of the Inkas' ทั้งหมดในแอปเดียว! หลังจากการเดินทางที่ยาวนานด้วยความขาดแคลนครั้งใหญ่ ในที่สุดเรือของคุณก็มาถึงชายฝั่งของเกาะที่ไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อน อย่างไรก็ตาม นักสำรวจคนอื่นๆ ก็มาถึง Catan เช่นกัน การแข่งขันเพื่อตั้งถิ่นฐานบนเกาะได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว! สร้างถนนและเมือง ค้าขายอย่างเชี่ยวชาญและเป็นลอร์ดหรือเลดี้แห่งคาตาน! ออกเดินทางสู่จักรวาล Catan และแข่งขันในการดวลที่น่าตื่นเต้นกับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลก เกมกระดานคลาสสิกและเกมไพ่ Catan นำความรู้สึกบนโต๊ะมาสู่หน้าจอของคุณ! เล่นกับบัญชี Catan Universe ของคุณบนอุปกรณ์ที่คุณเลือก: คุณสามารถใช้การเข้าสู่ระบบของคุณบนเดสก์ท็อปและแพลตฟอร์มมือถือมากมาย! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Catan ขนาดใหญ่ทั่วโลก และแข่งขันกับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลก และบนแพลตฟอร์มที่รองรับทั้งหมด เกมกระดาน: เล่นเกมกระดานพื้นฐานในโหมดผู้เล่นหลายคน! เข้าร่วมกับเพื่อนสองคนของคุณได้สูงสุดสามคนและเผชิญกับความท้าทายทั้งหมดใน "Arrival on Catan" ทำให้ทุกอย่างน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นด้วยการปลดล็อค Basegame ตัวเต็ม ส่วนขยาย "Cities & Knights" และ "Seafarers" ซึ่งแต่ละส่วนรองรับผู้เล่นได้สูงสุดหกคน ชุดสถานการณ์พิเศษที่ประกอบด้วยสถานการณ์ "Enchanted Land" และ "The Great Canal" จะเพิ่มความหลากหลายให้กับเกมของคุณมากยิ่งขึ้น เกมฉบับ 'Rise of the Inkas' เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณ เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานของคุณจะถึงวาระในยุครุ่งเรือง ป่ากลืนกินสัญญาณแห่งอารยธรรมของมนุษย์ และคู่ต่อสู้ของคุณก็คว้าโอกาสที่จะสร้างถิ่นฐานของตน ณ สถานที่ที่พวกเขาปรารถนา เกมไพ่: เล่นเกมแนะนำของเกมไพ่ยอดนิยมสำหรับผู้เล่น 2 คน "Catan – The Duel" ทางออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือฝึกฝน "Arrival on Catan" ฟรีเพื่อปลดล็อกโหมดผู้เล่นคนเดียวกับ AI อย่างถาวร ซื้อการ์ดเกมฉบับสมบูรณ์ในเกมเพื่อเล่นธีมที่แตกต่างกันสามชุดกับเพื่อน แฟนคนอื่นๆ หรือฝ่ายตรงข้าม AI และดำดิ่งสู่ชีวิตที่คึกคักบน Catan คุณสมบัติ: - ค้าขาย - สร้าง - ตั้งถิ่นฐาน - มาเป็นเจ้าแห่งคาตาน! - เล่นบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณด้วยบัญชีเดียว - ซื่อสัตย์ต่อเวอร์ชันดั้งเดิมของเกมกระดาน “Catan” รวมถึงเกมไพ่ “Catan – The Duel” (หรือที่รู้จักในชื่อ “Rivals for Catan”) - ออกแบบอวตารของคุณเอง - พูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นและสร้างกิลด์ - เข้าร่วมในฤดูกาลและรับรางวัลสุดวิเศษ - เล่นเพื่อรับความสำเร็จมากมายและปลดล็อครางวัล - รับส่วนขยายเพิ่มเติมและโหมดการเล่นเมื่อซื้อในเกม - เริ่มต้นได้อย่างง่ายดายด้วยบทช่วยสอนที่ครอบคลุม เนื้อหาเล่นฟรี: - เกมพื้นฐานฟรีแมตช์กับผู้เล่นอีกสองคน - เกมแนะนำฟรีแมตช์ Catan – The Duel กับผู้เล่นที่เป็นมนุษย์ - “การมาถึงของ Catan”: ฝึกฝนความท้าทายในทุกด้านของเกมเพื่อรับดวงอาทิตย์ Catan สีแดงมากขึ้น - คุณสามารถใช้ Catan suns เพื่อเล่นกับคอมพิวเตอร์ได้ พระอาทิตย์สีเหลืองของคุณชาร์จพลังด้วยตัวเอง

เว็บไซต์: catanuniverse.com

