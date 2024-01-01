Windows Report

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WindowsReport.com เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์อิสระที่ก่อตั้งขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2012 ซึ่งครอบคลุมแพลตฟอร์ม Windows ของ Microsoft พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบริบทของผลกระทบที่กว้างขึ้นของการพัฒนาในโลกแห่งเทคโนโลยี เรามุ่งมั่นที่จะมอบข่าวสารสำคัญ เคล็ดลับ และคำแนะนำต่างๆ ให้กับเจ้าของพีซี นับตั้งแต่ก่อตั้ง WindowsReport.com ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุดในเรื่องความครอบคลุมของ Windows โดยผู้ที่ชื่นชอบ Windows หลายล้านคนไว้วางใจทีมงานของ WindowsReport.com ที่ประกอบด้วยนักข่าวเทคโนโลยี บรรณาธิการ ผู้จัดการชุมชน และอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ของ WindowsReport.com เพื่อรับข่าวสารล่าสุด ข่าวสาร รีวิว ฟีเจอร์ และคำแนะนำผลิตภัณฑ์

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