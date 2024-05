WhoIsHostingThis.com เป็นเครื่องมือของผู้ดูแลเว็บที่ช่วยให้คุณค้นพบว่าเว็บไซต์ใดใช้โฮสต์เว็บใด เครื่องมือของผู้ดูแลเว็บส่วนใหญ่ประสบปัญหากับคำถามง่ายๆ ข้อนี้: ใครเป็นโฮสต์เว็บไซต์จริงๆ ตัวอย่างเช่น NetCraft.com อาจทำให้คุณรู้สึกว่า HostGator.com โฮสต์โดย The Planet แน่นอนว่าไม่ใช่ - โฮสต์โดย HostGator! -แต่พวกเขาเช่าพื้นที่ในกลุ่มศูนย์ข้อมูลของ The Planet การรู้จักโฮสต์เว็บที่แท้จริงนั้นมีค่าอย่างยิ่งหากคุณต้องการยื่นเรื่องร้องเรียน DMCA เอกสารหมิ่นประมาท หรือรายงานการโจมตี DDoS เป็นเรื่องเร่งด่วน WhoIsHostingThis.com ใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการให้คำวิจารณ์เกี่ยวกับแบรนด์เว็บโฮสติ้ง เครื่องมือเปรียบเทียบโฮสติ้ง และบริการลบเนื้อหา DMCA เครื่องมือนี้ได้รับการแนะนำใน New York Times, LifeHacker และ Download Squad นอกจากนี้ยังใช้โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรและสมาคมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหราชอาณาจักรเพื่อติดตามโฮสต์ของเว็บไซต์

เว็บไซต์: whoishostingthis.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ WhoIsHostingThis อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง