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National Weather Service (NWS) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่จัดทำพยากรณ์อากาศ คำเตือนสภาพอากาศอันตราย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศอื่นๆ แก่องค์กรและสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ความปลอดภัย และทั่วไป ข้อมูล. เป็นส่วนหนึ่งของสาขาการบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) ของกระทรวงพาณิชย์ และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองซิลเวอร์สปริง รัฐแมริแลนด์ ภายในเขตมหานครวอชิงตัน หน่วยงานนี้เป็นที่รู้จักในนามสำนักงานสภาพอากาศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 จนกระทั่งมีการใช้ชื่อปัจจุบันในปี พ.ศ. 2513 NWS ดำเนินงานหลักผ่านการรวบรวมศูนย์ระดับชาติและระดับภูมิภาค และสำนักงานพยากรณ์อากาศท้องถิ่น (WFO) 122 แห่ง เนื่องจาก NWS เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงเป็นสาธารณสมบัติและให้บริการฟรี

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