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Voice of OC เป็นองค์กรข่าวที่ไม่แสวงหากำไรและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ให้บริการรายงานที่จำเป็นและเป็นอิสระเกี่ยวกับออเรนจ์เคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย Voice of OC เผยแพร่เนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงบทความข่าว รายงานเชิงสืบสวน และความคิดเห็น นอกจากนี้ยังสร้างพอดแคสต์รายสัปดาห์และจัดกิจกรรมและฟอรัมมากมาย

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