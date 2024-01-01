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เว็บไซต์: verifactai.app

เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Verifact AI บน WebCatalog Desktop สำหรับ Mac, Windows, Linux

เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

VerifactAI ทำงานเหมือนเครื่องตรวจสอบการลอกเลียนแบบ แต่สำหรับข้อเท็จจริง: คุณป้อนข้อความ วิเคราะห์สิ่งที่เขียน และพยายามค้นหาแหล่งที่มาใน Google ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือภาพหลอนของ AI ในข้อความของคุณก่อนที่จะเผยแพร่ เราใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องที่เป็นเอกสิทธิ์ ซึ่งเข้าใจว่าข้อความใดที่ต้องได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นค้นหาทางอินเทอร์เน็ตทีละรายการเพื่อดูแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่พูดแบบเดียวกัน และคุณรู้ไหมว่าอะไรดีที่สุด? ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีต่อข้อความเท่านั้น!

เว็บไซต์: verifactai.app

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Verifact AI อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

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