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THISDAY LIVE ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตั้งแต่ข่าวด่วนไปจนถึงการเมือง ธุรกิจ ตลาด ศิลปะ กีฬา และชุมชน ไปจนถึงทางแยกของผู้คนและสังคม เป็นสื่อข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดของไนจีเรียที่มีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มสำหรับชนชั้นสูงทางการเมือง ธุรกิจ มืออาชีพ และการทูต รวมถึงชนชั้นกลางในวงกว้าง ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นจุดนัดพบของแนวคิด วัฒนธรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ทะเยอทะยานและคนรุ่นมิลเลนเนียล

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