The Suburban

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หนังสือพิมพ์ Suburban ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2506 ในห้องใต้ดินของ Sophie Wollock บนถนน Davies Avenue ใน Côte Saint-Luc วอลล็อคให้คำมั่นในเวลานั้นว่าหนังสือพิมพ์จะไม่ประนีประนอมในการรายงานข่าวและเผยแพร่ความจริงสู่สาธารณะ

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