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หนังสือพิมพ์ศิลปะถือเป็นวารสารที่ได้รับการยกย่องในวงการทัศนศิลป์ระดับโลก โดยนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมระดับนานาชาติอย่างครอบคลุม สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษนี้มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนและนิวยอร์ก ถือเป็นรากฐานสำคัญของเครือข่ายหนังสือที่ก่อตั้งโดย Umberto Allemandi โดยมีจำหน่ายในภาษาอิตาลี ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน และกรีก ด้วยการเข้าถึงที่กว้างขวางและเสียงที่เชื่อถือได้ The Art Newspaper ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ชื่นชอบงานศิลปะทั่วโลก

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