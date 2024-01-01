Templatic

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เว็บไซต์: templatic.com

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เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

Templatic นำเสนอธีม WordPress ระดับพรีเมียมมากกว่า 90 ธีมที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงอีคอมเมิร์ซ ไดเร็กทอรี อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรม และบล็อก ธีมเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ เป็นมิตรกับ SEO และมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตั้งในคลิกเดียว เนื้อหาตัวอย่างและการออกแบบที่ตอบสนอง Templatic ยังมีปลั๊กอินและตัวเลือกการเป็นสมาชิกสำหรับการเข้าถึงธีมทั้งหมดในราคาลดพิเศษ

เว็บไซต์: templatic.com

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