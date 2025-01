ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - กาตาร์

Right On Interactive

rightoninteractive.com

เทคโนโลยีจะมีการพัฒนาอยู่เสมอ แต่การมีส่วนร่วมนั้นอยู่เหนือกาลเวลา ลูกค้าที่มีส่วนร่วมสร้างรายได้มากขึ้นและมักจะกลายเป็นผู้สนับสนุนของคุณ ที่ Right On Interactive เราได้เห็นการเติบโตอย่างมีกำไรอย่างยั่งยืน... แสดงเพิ่มเติม เมื่อนักการตลาดมองว่าการมีส่วนร่วมเป็นการเดินทาง ไม่ใช่แค่แคมเปญ ดังนั้นเราจึงได้ออกแบบซอฟต์แวร์ของเราเพื่อทำให้แนวคิดของการตลาดวงจรชีวิตลูกค้าเป็นแบบอัตโนมัติ โดยให้การมองเห็นว่าใครเหมาะสมที่สุดและมีส่วนร่วมมากที่สุดสำหรับองค์กรในแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปจนถึงแฟนตัวยง โซลูชันบนคลาวด์ของเราเชื่อมโยงประสบการณ์แบรนด์ทั้งหมดของลูกค้า ตั้งแต่การส่งข้อความไปจนถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ นักการตลาดและทีมขายสามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าอยู่จุดใดในความสัมพันธ์กับแบรนด์ และวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงพวกเขาเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดชีวิต ที่ Right On Interactive เราเชื่อในการดึงดูดและรับลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดตลอดชีวิต