ซอฟต์แวร์ตรวจจับและตอบสนองที่มีการจัดการ (MDR) - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - สิงคโปร์

Deepwatch® คือแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการชั้นนำสำหรับองค์กรที่มีความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ แพลตฟอร์มความปลอดภัยที่มีการจัดการของ Deepwatch และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ตลอด 24x7x365 การตรวจจับที่รวดเร็ว การแจ้งเตือนที่มีความเที่ยงตรงสูง ลดผลบวกลวง และการดำเนินการอัตโนมัติ เราดำเนินการเป็นส่วนขยายของทีมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยมอบความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้ การมองเห็นที่ไม่มีใครเทียบได้บนพื้นผิวการโจมตีของคุณ การตอบสนองต่อภัยคุกคามที่แม่นยำ และผลตอบแทนจากการลงทุนด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด แพลตฟอร์มความปลอดภัยที่มีการจัดการ Deepwatch ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำของโลกมากมายในการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย ความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ และความอุ่นใจ Deepwatch คือ: - Splunk AMER Marketing Partner of the Year 2023 - CRN Tech Innovators Winner 2023 - Great Place to Work® Certified 2020-2023 - Forbes 2023 Best Startup Employers - Equity Investments and Strategic Financing from Springcoast Capital Partners, Splunk Ventures และ Vista Credit พันธมิตร: 180 ล้านดอลลาร์ในปี 2566 - บริษัทในพอร์ตโฟลิโอของ Goldman Sachs: การลงทุน Series B มูลค่า 53 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 สิ่งที่เราทำ แพลตฟอร์มความปลอดภัยที่มีการจัดการของ Deepwatch ผสมผสานความสามารถในการตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามขั้นสูงที่ครอบคลุมที่สุดซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Deepwatch ประกอบด้วยทีม Deepwatch สำหรับการติดตามและสนับสนุนตลอดเวลา เช่นเดียวกับทีม Deepwatch ATI (กลยุทธ์และข่าวกรองฝ่ายตรงข้าม) ของเราที่คอยตามล่าหากลยุทธ์ที่เป็นปฏิปักษ์และข้อมูลภัยคุกคามที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยแพลตฟอร์มของเรา คุณจะได้รับคุณค่ามากขึ้นจากเครื่องมือที่มีอยู่ เพิ่มการมองเห็นทั่วทั้งพื้นที่การโจมตี ลดปริมาณการแจ้งเตือนและผลบวกลวง และปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ของคุณ