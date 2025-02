ซอฟต์แวร์การเรียนรู้ของเครื่อง - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - สโลวะเกีย

myLang

mylang.me

เวอร์ชัน MyLang Me: การแปลด้วยเครื่องนิวรัลสำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันผ่าน API * การเรียนรู้ของเครื่องอย่างต่อเนื่อง * การเพิ่มภาษาใหม่ * การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล * การทำงานกับมาร์กอัป HTML เวอร์ชัน Me ประกอบด้วย 91 ภาษา รวมถึงจีน (ตัวย่อ) อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สเปน อาหรับ บัลแกเรีย เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ กรีก ฮิบรู , ฮังการี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, สโลวัก, สโลวีเนีย, สวีเดน, ตุรกี ฯลฯ สำหรับเวอร์ชัน Me คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรของเราได้ ด้วยการแชร์ลิงก์ส่วนตัวของคุณ คุณจะได้รับ 15% จากการขาย เวอร์ชัน MyLang Pro: API แบบรวมสำหรับการเข้าถึงพจนานุกรมมืออาชีพ: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, Yandex Cloud Translate API จำเป็นต้องมี API แบบรวมสำหรับ: * ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาพจนานุกรมข้างต้นแยกกัน * ด้วยการกำหนดเส้นทางอัตโนมัติ คุณจะได้พจนานุกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคู่ภาษาและทิศทางที่เลือกตามเมตริก hLEPOR, GLUE, MultiNLI