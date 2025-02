ไซต์ค้นหางาน - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - โซมาเลีย

Indeed

indeed.com

Indeed เป็นเครื่องมือค้นหาตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานทั่วโลกในอเมริกาที่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 โดยเป็นบริษัทในเครือของ Recruit Co. Ltd. ของญี่ปุ่น และมีสำนักงานใหญ่ร่วมในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส และเมืองสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต พร้อมด้วยสำนักงานเพิ่มเติมทั่วโลก เนื่องจากเป็นเครื่องมือค้นหาหัวข้อเดียว จึงเป็นตัวอย่างของการค้นหาแนวตั้งด้วย ปัจจุบันมีให้บริการในกว่า 60 ประเทศและ 28 ภาษา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 Indeed.com แซงหน้า Monster.com ให้เป็นเว็บไซต์จัดหางานที่มีการเข้าชมสูงสุดในสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ดังกล่าวรวบรวมรายชื่องานจากเว็บไซต์หลายพันแห่ง รวมถึงกระดานรับสมัครงาน บริษัทรับพนักงาน สมาคม และหน้าเพจรับสมัครงานของบริษัท พวกเขาสร้างรายได้ด้วยการขายประกาศรับสมัครงานระดับพรีเมียมและฟีเจอร์ประวัติย่อให้กับนายจ้างและบริษัทที่จ้างงาน ในปี 2011 Indeed เริ่มอนุญาตให้ผู้หางานสมัครงานบนเว็บไซต์ของ Indeed ได้โดยตรง และเสนอการโพสต์และจัดเก็บเรซูเม่