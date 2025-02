บริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - โซมาเลีย

WhatsApp

WhatsApp Messenger หรือเรียกง่ายๆ ว่า WhatsApp เป็นบริการส่งข้อความข้ามแพลตฟอร์มฟรีแวร์อเมริกัน และบริการ Voice over IP (VoIP) ของ Facebook, Inc. ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อความตัวอักษรและข้อความเสียง โทรด้วยเสียงและวิดีโอ และแบ่งปันรูปภาพ , เอกสาร, ตำแหน่งของผู้ใช้ และสื่ออื่นๆ แอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ของ WhatsApp ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ยังสามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ตราบใดที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ยังคงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในขณะที่ใช้แอปเดสก์ท็อป บริการนี้กำหนดให้ผู้ใช้ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือมาตรฐานสำหรับการลงทะเบียนกับบริการ ในเดือนมกราคม 2018 WhatsApp ได้เปิดตัวแอปธุรกิจแบบสแตนด์อโลนที่กำหนดเป้าหมายไปที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่เรียกว่า WhatsApp Business เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถสื่อสารกับลูกค้าที่ใช้ไคลเอนต์ WhatsApp มาตรฐาน แอปพลิเคชันไคลเอนต์ถูกสร้างขึ้นโดย WhatsApp Inc. จาก Mountain View, California ซึ่ง ถูกซื้อกิจการโดย Facebook ในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 ด้วยมูลค่าประมาณ 19.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็นแอปพลิเคชันรับส่งข้อความที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกภายในปี 2558 และมีผู้ใช้มากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และกลายเป็นวิธีหลักในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลายประเทศและหลายพื้นที่ รวมถึงละตินอเมริกา อนุทวีปอินเดีย และส่วนใหญ่ของ ยุโรปและแอฟริกา