Lefty เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์แบบครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำ Lefty ช่วยให้แบรนด์และเอเจนซี่จัดการโปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด: การค้นพบและคุณสมบัติที่มีความสามารถ การจัดการความสัมพันธ์ การรายงานแคมเปญอัตโนมัติ การวัดประสิทธิภาพ และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแข่งขัน Lefty เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม The Independents The Independents คือกลุ่มการตลาดและการสื่อสารระดับโลกสำหรับผู้นำอุตสาหกรรมในด้านความหรูหราและไลฟ์สไตล์ เกิดจากการรวมกันของ Karla Otto, K2, The Qode, Lefty และ Bureau Betak สำนักงาน: ปารีส, ลอนดอน, มิลาน, มิวนิก, นิวยอร์ก, ลอสแอนเจลิส, โตเกียว, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้, ปักกิ่ง, โซล, ดูไบ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.lefty.io