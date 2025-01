แพลตฟอร์ม AR อุตสาหกรรม - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - กาตาร์

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ B2B as a Service (SaaS) ที่เชี่ยวชาญด้านความช่วยเหลือระยะไกล ให้บริการการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอยุคใหม่ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทสามารถทำงานเคียงข้างกันแบบเสมือนจริงกับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ทุกที่ในโลก โซลูชันบนคลาวด์ของบริษัทใช้ฟีเจอร์ความเป็นจริงเสริม รวมถึงการผสานวิดีโอสตรีมสองรายการเข้าด้วยกัน และการใช้คำอธิบายประกอบ 3 มิติเพื่อปรับปรุงการสื่อสารแบบเรียลไทม์และแก้ไขปัญหาที่ยากลำบาก Help Lightning ใช้สำหรับการติดตั้ง การตรวจสอบ การฝึกอบรม การบริการ และการซ่อมแซมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ด้วย Help Lightning ลูกค้าจะเห็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในทันที รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการแก้ไขครั้งแรก จำนวนรถบรรทุกน้อยลง ความจุของพนักงานที่ขยายขึ้น และความพึงพอใจของลูกค้าปลายทางที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มรายได้จากการบริการและอัตรากำไรขั้นต้น