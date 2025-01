ซอฟต์แวร์โต๊ะช่วยเหลือ - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - กาตาร์

Dixa

dixa.com

Dixa ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถให้บริการลูกค้าตามที่ควรจะเป็น Dixa ช่วยให้ผู้นำฝ่ายบริการลูกค้าสร้างประสบการณ์ที่ง่ายดายให้กับลูกค้าและทีมที่ปลดล็อกความภักดี Dixa ช่วยให้ทีมมีมุมมองแบบรวมของการสนทนาทั้งหมด ลูกค้าสะดวกในการติดต่อผ่านช่องทางที่ต้องการ และผู้นำได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การบริการอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มการบริการลูกค้าแบบสนทนาของ Dixa ผสมผสาน AI อันทรงพลังเข้ากับสัมผัสของมนุษย์เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่เป็นส่วนตัวสูงซึ่งจะปรับขนาดตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ ทีมและลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความพึงพอใจที่มากขึ้น ในขณะที่ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริการ ซึ่งท้ายที่สุดจะมอบมูลค่าทางธุรกิจที่แท้จริง ทีมความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะของ Dixa ช่วยให้มั่นใจว่าคุณพร้อมและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นพันธมิตรกับคุณในการเดินทางเพื่อบรรลุสิ่งที่ Dixa เรียกว่ามิตรภาพของลูกค้า Dixa ขับเคลื่อนการสนทนามากกว่า 30 ล้านครั้งต่อปี และได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print และ Wistia เรียนรู้เพิ่มเติมโดยไปที่ dixa.com ด้วยคุณสมบัติการจดจำลูกค้า Dixa ทำให้สามารถรู้จักลูกค้าของคุณได้ทันทีที่พวกเขาติดต่อ Dixa ดำเนินการนี้โดยแสดงประวัติการสนทนาของลูกค้าแต่ละรายกับธุรกิจของคุณในไทม์ไลน์รวมถึงประวัติคำสั่งซื้อของพวกเขาทันที ช่วยให้มั่นใจว่าทีมมีข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาข้อซักถามของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้การสนับสนุนที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ราคาที่ยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดได้ทั่วโลกช่วยให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น และขยายขนาดหรือลดขนาดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือความพยายามเพิ่มเติม การสนทนาทุกประเภท (โทรศัพท์ อีเมล แชท Facebook Messenger, Instagram, Twitter และ WhatsApp) จะถูกจัดไว้ในคิวและกำหนดเส้นทางไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ข้อมูลการสนทนาถูกแปลเป็นการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ คุณสมบัติของ Dixa ประกอบด้วย VoIP, IVR, การโทรกลับ, คลิกเพื่อโทร, การบันทึกการโทร, ระบบอัตโนมัติ, การตอบสนองอย่างรวดเร็ว, วิดเจ็ตแชทที่ปรับแต่งได้, การรายงานแบบเรียลไทม์และประวัติ และการกำหนดเส้นทางขั้นสูง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Dixa และการตั้งค่าที่ง่ายดายถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของตัวแทน และช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ สร้างขึ้นสำหรับศูนย์บริการลูกค้าขาเข้า ศูนย์ติดต่อหลายช่องทาง และธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลก Dixa มอบเครื่องมือแก่ตัวแทนในการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างแบรนด์และลูกค้า