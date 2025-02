ซอฟต์แวร์ AI เจนเนอเรชั่น - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - สโลวะเกีย

D-ID

D-ID เป็นจุดเชื่อมต่อของนวัตกรรมในภูมิทัศน์ AI เชิงสร้างสรรค์ โดยเปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นการบรรยายวิดีโอ AI แบบไดนามิกและประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่มีผู้คนดิจิทัล API ที่แข็งแกร่งนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านความสามารถในการเปิดใช้งานการสร้างวิดีโอแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการสตรีมสดและการมีส่วนร่วมเชิงโต้ตอบในภาคส่วนต่างๆ เช่น ประสบการณ์ลูกค้า (CX) การตลาด และการเรียนรู้และการพัฒนา Creative Reality™ Studio และแอปมือถือแบบบริการตนเองช่วยขยายการเข้าถึงเชิงนวัตกรรมของ D-ID ทำให้การสร้างและปรับแต่งวิดีโอที่สร้างโดย AI ง่ายขึ้น และเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นของ D-ID ในการเพิ่มคุณค่าให้กับการสื่อสารดิจิทัล