โมเมนตัมทำให้ธุรกิจบริการมีผลกำไรมากขึ้น แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์บนคลาวด์ของเรา ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายที่เชื่อมต่อของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ GPS ช่วยให้คุณควบคุมทางการเงินได้อย่างสมบูรณ์และเข้าใจข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ด้วย Momentum คุณจะไม่ต้องกังวลกับการป้อนข้อมูลที่ใช้เวลานานหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์ การรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นอัตโนมัติเสมอ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมโมเมนตัมถึงเหนือกว่าเมื่อซอฟต์แวร์อื่นล้มเหลว ขับเคลื่อนรายได้และผลกำไรให้มากขึ้น สิ่งที่คุณต้องทำคือเชื่อมต่อ โมเมนตัมจะจัดการส่วนที่เหลือเอง เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันของอุปกรณ์โมเมนตัม: ยานพาหนะ อุปกรณ์ และลูกเรือ - The Eagle One: อุปกรณ์ GPS หนึ่งเครื่องสำหรับรถยนต์ รถพ่วง และเครื่องจักรกลหนัก มีจำหน่ายพร้อมสายรัด OBD-II หรือสายรัดแบตเตอรี่ 12V - The Momentum Toolie: ตำแหน่งที่เปิดใช้งาน Bluetooth และตัวติดตามกิจกรรมสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือแสง - The CrewID: เครื่องมือติดตามต้นทุนแรงงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวซึ่งจะรวบรวมและคำนวณต้นทุนแรงงานทั้งหมดจากภาคสนามโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูล