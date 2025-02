ซอฟต์แวร์การจัดการยานพาหนะ - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - สโลวะเกีย

Whip Around

Whip around ระบบบำรุงรักษากลุ่มยานพาหนะที่ทรงพลังแต่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณรักษากลุ่มยานพาหนะทั้งหมดของคุณให้ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อกำหนด และอยู่บนท้องถนน แพลตฟอร์มการจัดการกลุ่มยานพาหนะของ Whip Around เชื่อมต่อทุกจุดของกระบวนการบำรุงรักษายานพาหนะและอุปกรณ์ไว้ในระบบเดียว ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการสามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การซ่อมแซม การปฏิบัติตามข้อกำหนด และเวลาทำงานของคุณ เพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มยานพาหนะ Whip Around สนับสนุนทั้งทีมของคุณ ทั้งผู้จัดการ นักแข่ง และช่างเครื่อง ผู้จัดการกลุ่มยานพาหนะ: - ตรวจสอบสุขภาพกลุ่มยานพาหนะภายในแดชบอร์ดการวิเคราะห์การบำรุงรักษากลุ่มยานพาหนะ - กำหนดตารางเวลาสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - สร้าง จัดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าของคำสั่งงาน - รับการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีข้อบกพร่องปรากฏขึ้น ไดรเวอร์: - ดำเนินการ ลงนาม และส่งการตรวจสอบรายวันผ่าน DOT ของเรา - แอปที่รองรับ - รายงานปัญหาที่ต้องบำรุงรักษาทันทีโดยการถ่ายภาพและเสียงเป็นข้อความบนอุปกรณ์มือถือ - รับการแจ้งเตือนแบบพุชหากการตรวจสอบหายไปหรือไม่สมบูรณ์ กลไก: - การแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับคำสั่งงานใหม่และข้อบกพร่อง - เอกสารคำสั่งงานอัตโนมัติ และการติดตาม - ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดว่าแก้ไขหรือแก้ไขแล้วภายในแอป Whip Around ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมควบคุมข้อมูลที่รวบรวมด้วยแอปจะขับเคลื่อนพอร์ทัลการจัดการการบำรุงรักษากลุ่มยานพาหนะ ซึ่งผู้จัดการกลุ่มยานพาหนะสามารถติดตามข้อบกพร่องทั่วทั้งกลุ่มยานพาหนะ ตรวจสอบคำสั่งงาน และสังเกตไดรเวอร์ที่อัปเดตและ กระดานผู้นำสินทรัพย์ ข้อมูลที่รวบรวมยังป้อนเข้าสู่แดชบอร์ดการบำรุงรักษาของ Whip Around เพื่อให้ช่างเครื่องสามารถตรวจสอบข้อบกพร่อง คำสั่งงาน และสินค้าคงคลังชิ้นส่วนได้ Whip around ช่วยให้กองยานพาหนะของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและช่วยให้ผู้ขับขี่ของคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดวัน