ซอฟต์แวร์สุขภาพทางการเงิน - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ฟิลิปปินส์

Betterment

betterment.com

การจัดการ 401(k) เป็นเรื่องที่ท้าทาย นั่นเป็นสาเหตุที่ Betterment at Work ช่วยให้นายจ้างเสนอ 401(k) คุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย จากการสนับสนุนด้านการบริหารและการจัดการการลงทุนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบแผนงานที่ปรับให้เหมาะสม และการผสานรวมบัญชีเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ - เราช่วยยกของหนักเพื่อให้คุณไม่ต้องทำ ให้พนักงานของคุณเข้าถึงโซลูชันการออมการลงทุนและการออมเพื่อการเกษียณอายุที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยพอร์ตการลงทุนที่ปรับแต่งได้ของ Betterment at Work คำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคล ความสามารถในการเชื่อมโยงกับบัญชีภายนอก และเครื่องมือเสริมการสร้างความมั่งคั่ง การออม และการลงทุนที่หลากหลาย - ทั้งหมดนี้เข้าถึงได้ ผ่านแอพมือถือของเรา ด้วย Betterment at Work คุณสามารถปรับปรุง 401(k) ของคุณด้วยคุณสมบัติใหม่ เช่น ข้อเสนอการจับคู่ 401(k) สำหรับการชำระคืนเงินกู้นักเรียน รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางการเงินเพิ่มเติม เช่น การจัดการสินเชื่อนักศึกษา การออมเพื่อการศึกษา 529 และการฝึกสอนทางการเงิน 1:1 ประโยชน์*. ด้วยการผสมผสานที่ทันสมัยของ 401(k) และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพทางการเงิน ตลอดจนการศึกษาและเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ Betterment at Work สามารถช่วยให้คุณดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสุขไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็มอบสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน *การจัดการสินเชื่อนักศึกษาโดย Betterment at Work (“SLM”) จัดทำโดยความร่วมมือกับ Spinwheel บัญชี 529 บัญชีและแผนต่างๆ ได้รับการดูแลและจัดการโดยผู้ดูแลระบบโปรแกรมและผู้จัดการที่อยู่นอก Betterment บริการ SLM, 529s และ Financial Coaching มีให้บริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแบบรวมที่มี Betterment 401(k) ในแผน Pro หรือ Flagship เท่านั้น มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานในแผน Pro บริการที่ไม่มีในแผน Essential