ซอฟต์แวร์ค้นหาองค์กร - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - สโลวะเกีย

Loop54

loop54.com

การค้นหาไซต์อีคอมเมิร์ซและการปรับแต่งส่วนบุคคลของ Loop54s ขับเคลื่อนโดย AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ Loop54 AI ปรับแต่งการค้นหาไซต์และการนำทางหมวดหมู่ของคุณ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมแต่ละคนได้รับประสบการณ์ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเครื่องมือปรับแต่งส่วนบุคคลส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการรวบรวมข้อมูล แต่ Loop54 จะใช้ชุดข้อมูลขนาดเล็กเพื่อทำงานตามกฎหลายพันข้อ ให้คุณปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ให้เป็นแบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว การค้นหาไซต์ เปลี่ยนช่องค้นหาของคุณให้เป็นพนักงานขายที่เป็นประโยชน์ โดยไม่ต้องโฉบเฉี่ยวเกินไป - การคาดการณ์ส่วนบุคคล - เติมข้อความอัตโนมัติ - การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ - ตรวจการสะกด - การจัดอันดับและการเรียงลำดับอัตโนมัติ - การค้นหาเนื้อหา - การจัดหน้าแบบไดนามิก - ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง การค้นหาของเราเพิ่ม AOV และอัตรา Conversion โดยเฉลี่ย 30% ลูกค้าบางรายที่เราร่วมงานด้วย ได้แก่ Not On The High Street, Webhallen, Office Depot และอื่นๆ อีกมากมาย