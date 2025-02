ซอฟต์แวร์การรับรู้ของพนักงาน - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์

Zimyo

Zimyo เป็นแพลตฟอร์ม HR-tech ที่กว้างขวางซึ่งแก้ปัญหาความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนในขณะที่ปรับปรุงและทำให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลแบบวันต่อวันเป็นไปโดยอัตโนมัติ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรสมัยใหม่เช่น Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, ผลิตภัณฑ์สายกาตาร์และ 2,500 คนอื่น ๆ การติดตามผู้สมัครการมีส่วนร่วม, LMS และ 50+ โมดูล ด้วยการใช้ประโยชน์จากโซลูชันเหล่านี้องค์กรที่มีขนาดใดสามารถดำเนินการ HR โดยอัตโนมัติเรียกใช้เงินเดือนปลอดข้อผิดพลาดการจ่ายเงินเดือนตรงเวลาติดตามการเข้าร่วมพนักงานพนักงานออนบอร์ด/ออฟบอร์ดการติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน มีอะไรให้คุณใน Zimyo? * การมีส่วนร่วมของพนักงาน: การสำรวจชีพจรของพนักงาน; การแชท Direct & กลุ่มแบบ peer-to-peer; ประกาศ, ฟอรัมการสนทนาและการสำรวจ; ดัชนีความสุข; ข้อเสนอแนะที่ไม่ระบุชื่อ; ช่วยเหลือและการออกตั๋ว * Core HR: การจัดการข้อมูลพนักงาน; การบริการตนเองของพนักงาน; เอกสารและนโยบาย; พนักงาน onboarding; พนักงานออฟบอร์ด; HR Analytics and Reporting * Payroll: Payroll Processing Automation; Expense Management & Payouts; Statutory Compliance Management; Multi Entity Payroll * Time & Attendance: Attendance Management; Geo-tagging & Geo-fencing; Roster Management; Attendance Reminders; Field-Trip Management * Performance Management Software: OKRs; Reviews (KRA/KPIs);Continuous Feedback; One to One; Compensation & Appraisal Management * ซอฟต์แวร์การจัดการการรับสมัคร: การจัดการผู้สมัคร; การจัดการสระว่ายน้ำที่มีความสามารถ; การสัมภาษณ์การกำหนดเวลาและการให้คะแนนตามการให้คะแนน กระบวนการจ้างงานที่กำหนดเองไหล Skill Assessment; การแยกวิเคราะห์ประวัติย่อ; การบูรณาการกระดานงานสำหรับการจัดหา นอกจากนี้ Zimyo HRMS ยังให้การสนับสนุนลูกค้าตลอดเวลาเพื่อสอบถามข้อมูลของคุณทันที