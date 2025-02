ซอฟต์แวร์การจัดการอีเมล - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - สวีเดน

Help Scout

Help Scout เป็นบริษัทระยะไกลระดับโลกซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โปรแกรมช่วยเหลือและมีสำนักงานใหญ่ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ บริษัทจัดให้มีแพลตฟอร์มสนับสนุนลูกค้าผ่านอีเมล เครื่องมือฐานความรู้ และวิดเจ็ตการค้นหา/ติดต่อแบบฝังได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลักของ Help Scout (หรือที่เรียกว่า Help Scout) คือแหล่งช่วยเหลือที่สอดคล้องกับ SaaS (ซอฟต์แวร์เป็นบริการ) บนเว็บที่สอดคล้องกับ HIPAA บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2554 และให้บริการลูกค้ามากกว่า 10,000 รายในกว่า 140 ประเทศ รวมถึง Buffer, Basecamp, Trello, Reddit และ AngelList นอกจากสถานที่ตั้งในบอสตันแล้ว บริษัทยังมีพนักงานที่ทำงานทางไกลซึ่งมีพนักงานมากกว่า 100 คนที่อาศัยอยู่ในมากกว่า 80 เมืองทั่วโลก