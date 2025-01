ซอฟต์แวร์เข้ารหัสอีเมล - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ฮังการี

RMail

RPost เป็นผู้นำระดับโลกในด้านบริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสอีเมลเพื่อความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบบอัตโนมัติของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หลักฐานการจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ทางกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ในเอกสาร และบริการที่ใช้ AI เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลและอิเล็กทรอนิกส์ของมนุษย์ ข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัย แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ RMail ที่ใช้ AI ของ RPost, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ RSign และแพลตฟอร์มการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางอิเล็กทรอนิกส์ของอีเมลที่ลงทะเบียน ได้รับสิทธิบัตรมากกว่า 50 ฉบับที่มอบให้กับเทคโนโลยีหลักของพวกเขา โดยได้รับรางวัลและเกียรติคุณระดับนานาชาติ รวมถึงรางวัล World Mail Award สาขา Best in Security, Initiative Mittelstand Best Innovation in IT Award ในเยอรมนี และ APCC Top Choice สำหรับ GDPR Email Data Privacy Compliance ผู้ใช้มากกว่า 25 ล้านคนเพลิดเพลินกับการติดตาม พิสูจน์ เข้ารหัส ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ รับรอง แบ่งปัน และปกป้องบริการของ RPost มานานกว่าทศวรรษในกว่า 100 ประเทศ ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ RPost คือแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกทั้งในอุตสาหกรรมและภูมิศาสตร์ ภารกิจของ RPost คือการช่วยให้ลูกค้าของเราทั่วโลกสื่อสารและทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีที่ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขา