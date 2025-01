แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - หมู่เกาะโซโลมอน

Twice Commerce

วิธีที่ผู้คนบริโภคสินค้ากำลังเปลี่ยนแปลง การเป็นเจ้าของสินค้าวัสดุไม่ได้มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของผู้คนมากนัก ในขณะเดียวกัน ผู้คนจำนวนมากขึ้นเลือกที่จะซื้อสินค้าที่ใช้แล้วแทนของใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่นี้ ผู้ค้าจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับวิถีการบริโภคแบบวงกลม Twice Commerce เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจขาย ให้เช่า และขายต่อผลิตภัณฑ์และบริการโดยไม่มีอุปสรรค ด้วย Twice ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างข้อเสนอให้ตรงกับวิธีที่ผู้คนต้องการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าระยะสั้น การสมัครสมาชิก หรือการซื้อ Twice ยังมีร้านค้าอีคอมเมิร์ซสำเร็จรูปและเครื่องมือสำหรับขายด้วยตนเอง ระบบการจัดการสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพช่วยจัดการการดำเนินงานของร้านค้าได้อย่างราบรื่น และช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะปลอดภัยและอัปเดตอยู่เสมอ ในฐานะผู้ให้บริการชำระเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน PCI ระดับ 1 Twice Commerce สามารถเสนอการประมวลผลการชำระเงินที่ปลอดภัยได้ทันที ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการบูรณาการของบุคคลที่สามที่ซับซ้อน ร้านค้าหลายพันรายทั่วโลกใช้ Twice รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่กีฬาไปจนถึงแฟชั่น ความคล่องตัว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์