ซอฟต์แวร์ปรับแต่งอีคอมเมิร์ซส่วนบุคคล - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ทาจิกิสถาน

ซอฟต์แวร์ปรับแต่งอีคอมเมิร์ซ Hello Retail จะเพิ่มขนาดตะกร้าเฉลี่ย แปลงลูกค้าได้มากขึ้น และเพิ่มความภักดีของลูกค้า Hello Retail ปรับแต่งร้านค้าอีคอมเมิร์ซของคุณโดยแสดงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม Hello Retail สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลผ่านการจดจำพฤติกรรมบนพื้นฐาน AI ส่งผลให้เกิดคำแนะนำผลิตภัณฑ์ การค้นหา และอีเมลที่ชัดเจน ซึ่งจะสร้างยอดขายข้ามสายและเพิ่มขึ้นสำหรับอีคอมเมิร์ซของคุณ แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าของเราคือความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา ดังนั้นคุณจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและจัดการบัญชีของคุณร่วมกับคุณ