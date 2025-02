Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy อาจเป็นวิธีที่ใช้งานง่ายที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลในเครื่องได้ทุกที่ มีความครอบคลุมทั่วโลกด้วยสถานที่ตั้ง 195 แห่งและมีผู้รับมอบฉันทะที่อยู่อาศัยมากกว่า 40 ล้านรายทั่วโลก การสนับสนุนด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง พร็อกซีประเภทต่างๆ โซลูชั่นขูดสี่วิธี วิธีการชำระเงินที่ยืดหยุ่น API สาธารณะ และแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Smartproxy ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการพร็อกซีที่น่าเชื่อถือที่สุดในตลาด . สิ่งสำคัญที่ Smartproxy มอบให้กับคุณ: - IP ที่อยู่อาศัยคุณภาพสูง 40M+ ด้วยความเร็วเฉลี่ย <0.5 วินาที - ครอบคลุมทั่วโลก – กำหนดเป้าหมายสถานที่มากกว่า 195 แห่ง รวมถึงเมืองและ 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา - ตัวเลือก Pay As You Go - 8.5 ดอลลาร์ต่อ 1GB - IP ของศูนย์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันมากกว่า 100,000 รายการจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป - IP ของศูนย์ข้อมูลเฉพาะจำนวน 400,000 รายการจากสหรัฐอเมริกา - การเชื่อมต่อและเธรดไม่จำกัด - ไม่เปิดเผยตัวตนและความปลอดภัยเต็มรูปแบบ - เซสชั่นเหนียว 30 นาที - Smart Wallet เพื่อการจัดการการชำระเงินที่ง่ายดาย - การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน - แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายพร้อมการตั้งค่าพร็อกซีที่ง่ายและรวดเร็ว - เอกสารรายละเอียดและบล็อกข้อมูล - เครื่องมือฟรีมากมายพร้อมการสมัครสมาชิกแผนใดก็ได้ - ตัวเลือกคืนเงินภายใน 14 วัน