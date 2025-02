ซอฟต์แวร์สแกนเอกสาร - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ซินต์มาร์เทน

Sensible

Sensible เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นนักพัฒนาเป็นหลักสำหรับการดึงข้อมูลที่มีโครงสร้างออกจากเอกสาร เช่น แบบฟอร์มธุรกิจในรูปแบบ PDF ใช้ Sensible เพื่อสร้างฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของเอกสารในผลิตภัณฑ์ SaaS แนวตั้งของคุณ ด้วย Sensible คุณสามารถเขียนคำสั่งการแยกข้อมูลสำหรับเอกสารใดๆ และรับข้อมูลสำคัญกลับมาเป็น JSON ได้ Sensible สามารถกำหนดค่าได้สูง คุณสามารถดึงข้อมูลได้ในเวลาไม่กี่นาทีโดยใช้ประโยชน์จาก GPT-4 และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อื่นๆ หรือคุณสามารถรับการควบคุมแบบละเอียดด้วยกฎตามรูปแบบที่มองเห็นได้ของ Sensible ด้วยการรวมวิธีการแยกแบบเค้าโครงและแบบ LLM ทำให้ Sensible รองรับภูมิทัศน์เอกสารทั้งหมด ตั้งแต่รูปแบบธุรกิจที่มีโครงสร้างสูงและมีการจัดวางอย่างสม่ำเสมอ ไปจนถึงสัญญาทางกฎหมายที่มีรูปแบบอิสระและแปรผัน