ซอฟต์แวร์สแกนเอกสาร - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - กาบอง

Sensible

sensible.so

Sensible เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นนักพัฒนาเป็นหลักสำหรับการดึงข้อมูลที่มีโครงสร้างออกจากเอกสาร เช่น แบบฟอร์มธุรกิจในรูปแบบ PDF ใช้ Sensible เพื่อสร้างฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของเอกสารในผลิตภัณฑ์ SaaS แนวตั้งของคุณ ด้วย Sensible คุณสามารถเขียนคำสั่งการแยกข้อมูลสำหรับเอกสารใดๆ และรับข้อมูลสำคัญกลับมาเป็น ...