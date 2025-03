SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack เป็นการผสมผสานระหว่างแผนกช่วยเหลือ Web Help SolarWinds®และ Dameware Remote Support พวกเขารวมเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดเวลาโดยอัตโนมัติและทำให้โต๊ะช่วยเหลือง่ายขึ้นและงานสนับสนุนระยะไกล คุณสมบัติที่สำคัญ: * การจำหน่ายตั๋วรวมศูนย์และการจัดการเหตุการณ์ * IT Asset Management (ITAM) พร้อมการค้นพบอัตโนมัติและสินค้าคงคลังส่วนกลาง * ฐานความรู้ในตัวสำหรับการบริการตนเอง * มันเปลี่ยนการจัดการและเวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่ปรับแต่งได้ * การรายงานการแจ้งเตือน SLA และการสำรวจลูกค้า * ระบบควบคุมระยะไกลWindows®, Mac OS® X และLinux® * เครื่องมือในตัวสำหรับการตรวจสอบระบบการดูบันทึกเหตุการณ์และการวินิจฉัยเครือข่ายโดยไม่เริ่มต้นเซสชันระยะไกลแบบเต็ม * การเข้าถึงระยะไกลเพื่อสนับสนุนผู้ใช้ปลายทางนอกไฟร์วอลล์