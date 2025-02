ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัล - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - เซนต์เฮเลนา

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลรับรองที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากที่สุดในโลก ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้าง ออก จัดการ ติดตาม วิเคราะห์ และตรวจสอบใบรับรองและป้ายดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ด้วยประสบการณ์การตรวจสอบมากกว่า 15 ปี แพลตฟอร์มของเราจึงรับประกันการตรวจสอบที่ราบรื่นตลอดเส้นทางการศึกษาและอาชีพของแต่ละบุคคล คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ใบรับรองดิจิทัล ป้ายเปิด บัตรกระเป๋าเงินดิจิทัล ไดเรกทอรี 'Certified Professional' ของ Spotlight และป้ายสีขาวระดับพรีเมียม ด้วยข้อมูลรับรอง 6 ล้านใบที่ได้รับต่อปีและโปรไฟล์ 2 ล้านโปรไฟล์จาก 160 ประเทศ Give My Certificate จึงเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้ให้บริการฝึกอบรม หน่วยรับรอง และนายจ้างทั่วโลก Give My Certificate นำเสนอการบูรณาการอย่างราบรื่นกับโซลูชันซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการออกใบรับรอง รองรับแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น Moodle, Zoom, WordPress และอีกมากมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับปรุงความสามารถในการบูรณาการของคุณเพิ่มเติมได้ด้วยการบูรณาการ Zapier หากคุณต้องการบูรณาการแบบกำหนดเอง Give My Certificate มี API ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มใดก็ได้ที่คุณเลือก