CardZap

cardzap.me

"ยินดีต้อนรับสู่อนาคตของเครือข่ายแอพของเราเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนและโดดเด่นในโลกธุรกิจที่แออัดด้วยนามบัตรดิจิตอล Cardzap คุณสามารถสร้างเอกลักษณ์ดิจิตอลที่ไม่เหมือนใครและเป็นส่วนตัว video introduction. You'll never have to worry about running out of cards or forgetting them at home. Your virtual card is always with you, ready to share at a moment's notice. And the best part? Its FREE. It’s not just about convenience, it is about reducing the cost of printing thousand of cards for hundreds of employs and then re-printing them with the slightest change. We're committed to sustainability and reducing our carbon footprint. By eliminating the need for paper business cards, we're helping เพื่อสร้างโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ยิ่งกว่าสิ่งใด Cardzap ช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่คุณแบ่งปันและใครที่คุณแบ่งปันด้วย คุณสามารถสร้างไพ่หลายใบด้วยการสร้างแบรนด์ที่แตกต่างกันและเลือกจำนวนข้อมูลที่จะแบ่งปัน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักแปลอิสระผู้ประกอบการหรือเพียงแค่มองหาเกมเครือข่ายของคุณแอปของเราเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างความประทับใจครั้งแรกและโดดเด่นจากฝูงชน เข้าร่วมการปฏิวัตินามบัตรดิจิตอลวันนี้และเริ่มเชื่อมต่ออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน