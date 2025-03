แพลตฟอร์ม DevOps - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - แทนซาเนีย

GitLab

Gitlab เป็นเครื่องมือวงจรชีวิต DevOps บนเว็บที่ให้บริการผู้จัดการ Git-Repository ที่ให้บริการ Wiki, การติดตามปัญหาและการรวมและการปรับใช้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ใบอนุญาตโอเพนซอร์ซพัฒนาโดย Gitlab Inc. ในฐานะที่เป็นโซลูชันการจัดการซอร์สโค้ดเพื่อทำงานร่วมกันภายในทีมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่อมาได้พัฒนาไปสู่โซลูชันแบบบูรณาการที่ครอบคลุมวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์และจากนั้นไปยังวงจรชีวิตของ DevOps ทั้งหมด สแต็คเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึง GO, Ruby on Rails และ Vue.js. มันเป็นไปตามรูปแบบการพัฒนาแบบเปิดคอร์ซึ่งฟังก์ชั่นหลักได้รับการเผยแพร่ภายใต้ใบอนุญาตโอเพนซอร์ซ (MIT) ในขณะที่ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมอยู่ภายใต้ใบอนุญาตที่เป็นกรรมสิทธิ์