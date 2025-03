แพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - นครวาติกัน

Accern

Accern คือบริษัท NLP ชั้นนำที่ส่งเสริมองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรม บริษัทนำเสนอแพลตฟอร์ม NLP แบบจำลอง ข้อมูล และการแชทที่ครอบคลุมซึ่งปรับแต่งสำหรับหลายอุตสาหกรรม โดยบริษัทสามารถเร่งเวลาสร้างมูลค่าให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในด้านบริการทางการเงิน ภาครัฐ และอื่นๆ ด้วยขั้นตอนการทำงานที่ไม่ต้องใช้โค้ดที่ได้รับการปรับปรุง เสริมด้วยการจัดหมวดหมู่ที่สร้างไว้ล่วงหน้า โมเดลการจำแนกประเภทมากกว่า 50,000 แบบ และการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะหลายพันล้านแถว Accern กำลังปฏิวัติประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งพนักงานทั่วโลก ความสำเร็จอันน่าทึ่งของ Accern ทำให้บริษัทได้รับตำแหน่งที่โดดเด่นใน Hype Cycle™ ประจำปี 2023 ของ Gartner® สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่องจักร และเทคโนโลยีเกิดใหม่ในด้านการธนาคาร อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจาก Fast Company ให้เป็นหนึ่งใน Next Big Things in Tech ได้รับความไว้วางใจจากทีมข้อมูลชั้นนำจากผู้นำระดับโลก เช่น Capgemini, UniCredit, Interactive Brokers, Mizuho Bank และ Standard Bank ทำให้ Accern อำนวยความสะดวกในการสร้างและปรับใช้โซลูชัน NLP ในวงกว้าง Accern มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก และได้รับการยกย่องให้อยู่ในกลุ่มบริษัท Forbes 30 Under 30 บริษัทระดมทุนได้ 40 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนสถาบันที่นับถือ เช่น Fusion Fund, Tribe Capital, Shasta Ventures, Allianz Strategic Ventures, Mighty Capital และอื่นๆ อีกมากมาย