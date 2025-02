แพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ซินต์มาร์เทน

H2O.ai

H2O.ai คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Generative AI และ Machine Learning แบบโอเพ่นซอร์สชั้นนำที่มีภารกิจในการทำให้ AI เป็นประชาธิปไตย โดยกลั่นกรองความสามารถทางเทคนิคของ Kaggle Masters 30 คนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์คลาวด์ AI ที่ตรงไปตรงมาสำหรับ Generative AI และการเรียนรู้ของเครื่องที่แก้ไขปัญหาอันทรงพลัง ลูกค้า ชุมชน และพันธมิตรคือนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน H2O.ai ที่สร้างวิสัยทัศน์ระยะยาวในการใช้ AI for Good AI Engines ของ H2O.ai ได้แก่ ML H2O-3, autoML Driverless AI, Hydrogen Torch และ Document AI ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรระดับโลกกว่า 20,000 แห่ง และมากกว่าครึ่งหนึ่งของแบรนด์ใน Fortune 500 และแบรนด์ในครัวเรือน ซึ่งรวมถึง AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, WorkDay, IFFCO-โตเกียว และ AES โปรแกรม AI for Good ของ H2O.ai สนับสนุนกลุ่ม มูลนิธิ และชุมชนที่ไม่แสวงหากำไรอย่างสม่ำเสมอในความพยายามที่จะพัฒนาการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการระบุพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและการปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์