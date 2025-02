ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อมูลสูญหาย (DLP) - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - เซนต์คิตส์และเนวิส

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud เป็นแพลตฟอร์มการจัดการ SaaS ชั้นนำของตลาด ช่วยให้ทีมไอทีสามารถกำจัดงานการจัดการ SaaS ได้ถึง 78% BetterCloud ดำเนินการออนบอร์ด ออฟบอร์ด และการเปลี่ยนแปลงช่วงกลางการใช้งานโดยอัตโนมัติ การเข้าถึงและการให้สิทธิ์แอปพลิเคชัน SaaS และนโยบายความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม SaaS หลายแบบ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและทำให้งานที่สำคัญเป็นอัตโนมัติ เช่น กระบวนการวงจรชีวิตผู้ใช้และการดำเนินงานในแต่ละวัน ลูกค้าหลายพันรายของ BetterCloud เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการดำเนินงานและประสิทธิผลของพนักงานที่ดีขึ้น ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการบุกเบิกการเคลื่อนไหว SaaS Operations ปัจจุบัน BetterCloud ให้บริการชุมชนผู้เชี่ยวชาญ SaaSOps ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในฐานะเจ้าภาพ Altitude ซึ่งเป็นงาน SaaSOps ชั้นนำของอุตสาหกรรม และผู้จัดพิมพ์ State of SaaSOps Report ประจำปี ซึ่งเป็นการวิจัยตลาดขั้นสุดท้ายของหมวดหมู่นี้ BetterCloud ได้รับการยอมรับจากลูกค้า (G2) และบริษัทนักวิเคราะห์ชั้นนำ (Gartner และ Forrester) ให้เป็นผู้นำตลาดใน SaaS การจัดการการดำเนินงาน สำหรับทีมไอทีที่จัดการสภาพแวดล้อม SaaS หลายตัว BetterCloud จะทำการเปลี่ยนแปลงการออนบอร์ด การออฟบอร์ด และช่วงกลางการใช้งานโดยอัตโนมัติ การเข้าถึงและการให้สิทธิ์แอปพลิเคชัน SaaS และนโยบายความปลอดภัย แตกต่างจากโซลูชันการจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึงที่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองและสคริปต์ที่กำหนดเอง หรือโซลูชัน IT Service Desk ที่สร้างตั๋วให้ทำงานด้วยตนเอง ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและละเอียดของ BetterCloud และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ไม่จำกัด จะช่วยเสริม IAM ของคุณและช่วยเหลือระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านไอทีโดยการลด ถึง 78% ของงานการจัดการ SaaS หากทีม IT ของคุณกำลังเขียนสคริปต์หรือจัดการการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ไฟล์ โฟลเดอร์ และกลุ่มด้วยตนเองสำหรับใครก็ตามที่เข้าร่วม ลาออก หรือย้ายภายในองค์กรของคุณ คุณกำลังทุ่มความสามารถและทรัพยากรที่คุณไม่สามารถทำได้กับปัญหาที่ BetterCloud สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ BetterCloud มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ โดยมีสำนักงานด้านผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมในแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย รวมถึงศูนย์นวัตกรรมและผู้มีความสามารถระยะไกลทั่วสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดบางส่วน เช่น Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital และ Accel