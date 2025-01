ระบบการจัดการการเรียนรู้ขององค์กร - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - เฟรนช์โปลินีเซีย

CLASSUM

ผ่านแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่สมาชิกหลักสูตรสามารถเชื่อมต่อผ่านโพสต์ เซสชันสด แชท และการโต้ตอบที่ไม่เหมือนใคร CLASSUM นำเสนอการสื่อสารที่ราบรื่นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งหมด ทั้งทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง --- CLASSUM ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดย Chaerin Lee และ Youjin Choi นักเรียนหญิงสองคนที่ Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) เพื่อจัดการกับความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในฐานะผู้เรียน หลังจากผ่านไปเพียง 3 ปี ปัจจุบัน CLASSUM ได้ถูกใช้งานโดยสถาบันมากกว่า 3,700 แห่งใน 23 ประเทศทั่วโลก และยังคงทลายกำแพงด้านการสื่อสารและสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเติบโตและการทำงานร่วมกัน ผู้ใช้รวมถึงสถาบันต่างๆ เช่น KAIST, มหาวิทยาลัยยอนเซ และมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา รวมถึงบริษัทระดับโลก เช่น LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision และ Prudential เป้าหมายของเราคือการนำผู้เรียนและนักการศึกษามารวมกันในพื้นที่ที่พวกเขาสามารถสื่อสารได้อย่างอิสระและสะดวกสบาย เราต้องการสร้างและขยายพื้นที่ที่การมีปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันที่ดีเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ผู้เรียนสามารถโต้ตอบบน CLASSUM ได้อย่างอิสระ มีส่วนร่วมในการถามตอบและการอภิปรายผ่านข้อความและสื่ออื่นๆ ที่ตรงกับความต้องการด้านการสื่อสารของพวกเขาในยุคดิจิทัลนี้ นักการศึกษาที่ใช้ CLASSUM เพื่อสื่อสารกับนักเรียนพบว่านักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นและลดงานของผู้ดูแลระบบลง ในเดือนเมษายน ปี 2021 CLASSUM ระดมทุน Series A มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ นำโดย Pearl Abyss Capital และ Storm Ventures พร้อมด้วยนักลงทุนเดิมอย่าง Big Basin Capital และ Smilegate Investment แชริน ลี ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของเรา เพิ่งได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Forbes 30 Under 30 Asia Class ประจำปี 2021 สำหรับแนวทางที่เป็นนวัตกรรมของ CLASSUM เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการสื่อสารในด้านการศึกษา CLASSUM ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน GSV Cup ในปี 2020 ซึ่งเน้นย้ำถึงสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษาและผู้มีพรสวรรค์ที่สร้างแรงบันดาลใจในหกทวีป