ซอฟต์แวร์ข่าวกรองการสนทนา - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด
ซอฟต์แวร์ Conversational Intelligence คือชุดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อตีความและตอบสนองต่อภาษาของมนุษย์ ด้วยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การเรียนรู้ของเครื่อง และการวิเคราะห์ข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้สามารถเข้าใจบริบทและความแตกต่างของการสนทนา ทำให้การโต้ตอบมีประสิทธิผลและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ส่งแอปใหม่
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) ซึ่งนำเสนอโดย Google คือชุดบริการคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ที่ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานเดียวกันกับที่ Google ใช้ภายในสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง เช่น Google Search, Gmail, พื้นที่จัดเก็บไฟล์ และ YouTube นอกเหนือจากชุดเครื่องมือการจัดการแล้ว ยังมีชุดบริการคลาวด์แบบโมดูลาร์...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. เป็นบริษัทซอฟต์แวร์บริการลูกค้าสัญชาติอเมริกันที่มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโดยใช้สัญลักษณ์ ZEN และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี Russell 2000 Zendesk ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มีพนักงาน 2,000 คน...
Intercom
intercom.com
อินเตอร์คอมเป็นแพลตฟอร์มความสัมพันธ์เชิงสนทนา (CRP) ที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีขึ้นผ่านประสบการณ์ Messenger ที่เป็นส่วนตัว Intercom มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก และมีสำนักงานเพิ่มเติมในชิคาโก ดับลิน ซิดนีย์ และลอนดอน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 Intercom มีผู้ใช้งาน 100,000 รายต่อเดือ...
Verizon
verizon.com
Verizon เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการเป็นแผนกแยกต่างหากของ Verizon Communications ภายใต้ชื่อ Verizon Wireless
Tidio
tidio.com
เชื่อมต่อกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณทันทีและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าที่ชำระเงิน ใช้โซลูชันการสื่อสารและการตลาดของ Tidio เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต
Freshchat
freshchat.com
Freshchat เป็นซอฟต์แวร์แชทสดสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการเร่งการสนทนากับลูกค้า ✓ ซอฟต์แวร์แชทสด Freshchat โดย Freshworks
Writesonic
writesonic.com
Writesonic ช่วยให้คุณเขียนบทความประสิทธิภาพสูง หน้า Landing Page โฆษณา คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาที
Smartsupp
smartsupp.com
เว็บไซต์ที่ไม่มีแชทสดก็เหมือนกับร้านค้าที่ไม่มีผู้ช่วยขาย เริ่มการสนทนากับผู้เยี่ยมชมของคุณและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าที่มีความสุข
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot เป็นแชทบอทสำหรับ Twitch, YouTube และ Trovo ที่ช่วยให้คุณทำให้การแชทสตรีมสดของคุณเป็นแบบอัตโนมัติด้วยการกลั่นกรองและคุณสมบัติใหม่ ช่วยให้คุณใช้เวลาสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้มากขึ้น
Drift
drift.com
Drift เป็นวิธีใหม่ที่ธุรกิจซื้อจากธุรกิจ ลองใช้เครื่องมือการตลาดและการขายแบบสนทนาของเราที่ออกแบบมาเพื่อให้การซื้อง่ายขึ้นฟรีทันที
Appy Pie
appypie.com
ไม่มีแพลตฟอร์มการพัฒนาโค้ด
CustomGPT
customgpt.ai
สัมผัสประโยชน์ของ AI ส่วนบุคคลด้วย CustomGPT: รับข้อมูลเชิงลึกและโซลูชันที่ไม่ซ้ำใครด้วย AI ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ
BirdEye
birdeye.com
BirdEye เป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์ลูกค้าที่ครอบคลุม ธุรกิจมากกว่า 60,000 แห่งทุกขนาดใช้ BirdEye ทุกวันเพื่อให้ค้นพบทางออนไลน์ผ่านการรีวิว ได้รับเลือกจากลูกค้าด้วยการโต้ตอบด้วยการส่งข้อความ และเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดด้วยเครื่องมือสำรวจและข้อมูลเชิงลึก
Botpress
botpress.com
สร้างแชทบอท ChatGPT รวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจ 🚀 เครื่องมือสร้างแชทบอตเจเนอเรชันถัดไปตัวแรกที่ขับเคลื่อนโดย OpenAI สร้างบอทที่คล้ายกับ ChatGPT สำหรับโครงการหรือธุรกิจของคุณเพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ 🎯
SendPulse
sendpulse.com
ทำการตลาดของคุณโดยอัตโนมัติและรวมช่องทางการจัดส่งทั้งหมดไว้บนแพลตฟอร์มเดียว: อีเมล การแจ้งเตือนแบบพุชบนเว็บ SMS และ Viber © 2021
Qualified
qualified.com
ผ่านการรับรองช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างไปป์ไลน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ - เว็บไซต์ของคุณ - เพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่มีคุณค่าที่สุดของคุณ เริ่มการสนทนาการขายทันที จัดกำหนดการประชุม แปลงปริมาณการเข้าชมขาออกและชำระเงิน และเปิดเผยสัญญาณของความตั้งใจในการซื้อ
Signals
getsignals.ai
เปลี่ยนการดูหน้าเว็บให้เป็นลูกค้า จดจำบริษัทที่กำลังเรียกดูเว็บไซต์ของคุณและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้า!
Norby AI
norby.io
รับแชทบอทที่ขับเคลื่อนโดย ChatGPT สำหรับเว็บไซต์ของคุณ คัดลอกวางคำอธิบายผลิตภัณฑ์/บริการ เอกสาร หรือคำถามที่พบบ่อยของคุณ จากนั้น Norby จะให้คำตอบที่รวดเร็วและถูกต้องแก่ลูกค้าของคุณ
Landbot
landbot.io
เครื่องมือสร้าง Chatbot แบบไม่มีโค้ดที่ทรงพลังที่สุด เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
Payhip
payhip.com
Payhip เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการขายการดาวน์โหลดและการเป็นสมาชิกดิจิทัล ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค สร้างหน้าร้านดิจิทัลแบบครบวงจรของคุณเอง ลองฟรี!
Terminus
terminusplatform.com
Terminus ช่วยให้คุณส่งข้อความส่วนตัวไปยังผู้ชมที่เหมาะสมได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service คือแพลตฟอร์มการบริการลูกค้าแบบครบวงจรบนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI ซึ่งช่วยให้ลูกค้าและตัวแทนได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นผ่านช่องทางดิจิทัล โซเชียล และเสียงมากกว่า 30 ช่องทาง และมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ดำเนินการได้และปรับขนาดได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้โซลูชันเฉพาะจุดอื่นๆ บริการ Spri...
Simple Phones
simplephones.ai
ไม่พลาดสายจากลูกค้า โอนสายที่ไม่ได้รับหรือรับหมายเลขใหม่ แล้วเราจะรับสายโดยใช้ AI
Genesys Cloud
genesys.com
แพลตฟอร์มศูนย์ติดต่อ Genesys Cloud CX ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถให้บริการที่เป็นเลิศตลอดเส้นทางของลูกค้า ค้นพบ CX ที่ยอดเยี่ยมได้แล้ววันนี้
Coachvox AI
coachvox.ai
สร้างเวอร์ชัน AI ของตัวคุณเอง เพื่อฝึกสอน ให้คำปรึกษา และตอบคำถามเช่นเดียวกับที่คุณทำ เลียนแบบตัวคุณเองด้วย AI ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาและสไตล์ของคุณ สร้างความคุ้นเคยกับผู้ชม เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า และเสริมศักยภาพทีมของคุณ
Support Guy
supportguy.co
ธุรกิจของคุณไม่เคยหลับใหลและคุณก็ไม่ควรให้การสนับสนุนเช่นกัน ไม่พลาดการสอบถามจากลูกค้าอีกต่อไปด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนโดย ChatGPT เพื่อนร่วมทีมที่ทำงานตลอดเวลาและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
Selz
selz.com
ขยายธุรกิจออนไลน์ของคุณ ขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ และบริการทั้งหมดจากแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายเพียงแห่งเดียว
Gleen AI
gleen.ai
สร้างแชทบอท AI แบบกำหนดเองที่ได้รับการฝึกฝนบนเอกสารของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานบริการลูกค้าหรือบุคคลที่กำลังมองหาความช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บอท AI ของเราสามารถให้การสนับสนุนที่คุณต้องการได้
Capacity
capacity.com
ความจุเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเชื่อมต่อกลุ่มเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณเพื่อตอบคำถาม ทำงานสนับสนุนซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ และสร้างโซลูชันสำหรับความท้าทายทางธุรกิจ
Whippy
whippy.ai
Whippy เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารทาง SMS และอีเมลที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานทางธุรกิจและการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและขับเคลื่อนด้วย AI ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กล่องจดหมายของทีม แคมเปญ ระบบอัตโนมัติ การรวม AI ลำดับ โฟลว์ และบทวิจารณ์ โซลูชันครบวงจรของ Whippy เพิ่มคว...
Leadoo
leadoo.com
Leadoo เป็นแพลตฟอร์มคอนเวอร์ชันที่เปลี่ยนการเข้าชมเว็บไซต์เชิงรับของคุณให้กลายเป็นโอกาสในการขายที่กระตือรือร้นและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ ด้วยการตัดสินใจซื้อ 83% เกิดขึ้นทางออนไลน์ โอกาสในการแปลงเว็บไซต์ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อน แต่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ส่วนใหญ่นิ่งเฉยและไม่พร้อมที่จะซื้อ โดยเฉลี่ยแล...
Pylon
usepylon.com
ซอฟต์แวร์การออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างข้อเสนอการขายพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความละเอียดสูงภายในเวลาไม่ถึง 2 นาที
AskHandle
askhandle.com
พลิกโฉมประสบการณ์ของลูกค้าด้วย AskHandle ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานสนับสนุนลูกค้าของคุณโดยใช้ AI ที่สร้างความพึงพอใจ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เริ่มฟรี!
Glassix
glassix.com
Glassix: 'AI ที่พูดจาลูกค้า' รวมข้อความของคุณ เร่งการตอบสนอง และเพิ่มความพึงพอใจด้วยแพลตฟอร์มการสื่อสารกับลูกค้าระดับแนวหน้าของเรา
LivePerson
liveperson.com
AI การสนทนาที่เป็นอะไรก็ได้นอกจากการประดิษฐ์ สร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมายและเป็นส่วนตัวกับลูกค้าของคุณ ในขณะเดียวกันก็มอบผลลัพธ์ที่แท้จริงให้กับธุรกิจของคุณ
BMC
bmc.com
BMC ช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจและสร้างธุรกิจใหม่ด้วยโซลูชันแบบเปิด ปรับขนาดได้ และแบบโมดูลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านไอทีที่ซับซ้อน BMC ทำงานร่วมกับ 86% ของ Forbes Global 50 รวมถึงลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลกเพื่อสร้างอนาคตของพวกเขา ด้วยประวัติความเป็นมาด้านนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ การดำเนินงาน และโซลูชันการจัด...
Vizury
vizury.com
Vizury ซึ่งเปิดตัวในปี 2550 เป็นโซลูชัน MarTech ที่เน้นประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้แบรนด์ต่างๆ บรรลุ Conversion ในช่องทางที่สูงขึ้นและการรักษาลูกค้าไว้ได้ นับตั้งแต่ก่อตั้ง จุดเน้นของบริการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของเราคือความสามารถในการนำลูกค้ากลับมาที่เว็บไซต์ แอพมือถือ หรือร้านค้าปลี...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow ช่วยให้คุณได้รับ คุณสมบัติ และมีส่วนร่วมกับลีดได้ดีขึ้น โดยทำให้ง่ายต่อการสร้างแบบทดสอบ เครื่องคิดเลข การประเมิน การแข่งขัน แบบฟอร์ม/แบบสำรวจ คำแนะนำ แบบสำรวจ และแชทบอทส่วนบุคคล ไม่จำเป็นต้องมีนักพัฒนาหรือนักออกแบบ! Outgrow มีเทมเพลตการออกแบบมากมายซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับมือถื...
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai is a comprehensive platform that enables users to create and deploy custom AI chatbots and generative AI models (GPTs) for a variety of business applications. Key features and capabilities of the platform include: * Ease of Use: The website emphasizes that ChatBotBuilder.ai is the...
ChatShape
chatshape.com
ChatShape is a next-generation AI powered tool which lets you build AI powered chatbots for your website. Just go to chatshape.com/create, add your website link which will be crawled, and the text will be used to train a chatbot that you can embed on your website to answer customer queries instantly...
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE is an innovative platform solution for users to create DIY WorkBots for upskilling, stakeholder engagement, business process transformation and organisational knowledge management. It can also be integrated with back-end systems via API to achieve desired levels of customisation to facilita...
Botifi
botifi.me
Chatbot constructor, automating sales, marketing and support on Telegram, Facebook Messenger, Instagram and others
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt is a chatbot-building platform to help you set up workflow automation on messaging apps like Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram, and even your own website. Chatbots have a reputation for being little sidekicks to Customer Service agents. With BotDistrikt, the customer ser...
Bot9
bot9.ai
Create your own AI-powered assistant that's not just smart, but also uniquely yours!
arabot
arabot.io
The Leading No-Code Chatbot Platform. built for enterprise to automate customer interactions & service fulfilment at scale, SUPERFAST. arabot is MENA’s leading low-code enterprise chatbot platform designed to help businesses automate tasks, drive superior customer service, increase sales and create...
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI is a company that provides training services and a Microsoft Teams integration to help organizations and individuals unlock the power of generative AI technologies like ChatGPT. Key points about FranklyAI: * Training Services: FranklyAI offers core training programs to help organizations ...
Evie
evie.ai
Evie is an AI personal assistant that schedules and organizes your meeting according to your calendar preferences.
eBotify
ebotify.com
eBotify is an AI-driven conversational bot-building platform to create tailor-made chatbots for Lead generation, Live chat support, Interactive Landing Pages, Surveys, Enquiries, Appointments, Feedback and Suggestions for your business.
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai: A conversational AI platform that combines rules, machine learning, and generative AI to enable users of all experience levels to create chatbots and virtual assistants quickly and easily.
Botmakers
botmakers.net
Botmakers helps agencies and marketers create bots in less time using more than 150 plug-and-play chatbot templates. ------------------ The following types of templates currently available: • Customer service, live chat, customer support, and FAQ chatbots. • Restaurant reservation bots for foodserv...
Codar.io
codar.io
Codar.io is an all-in-one digital marketing platform designed to streamline various aspects of online marketing for businesses. It integrates multiple tools and features to enhance marketing efficiency and effectiveness. These include chatbots for platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and Wh...
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka is an AI-powered chatbot that operates 24/7, speaking like a real human. It swiftly handles customer inquiries, guides purchases, and enhances conversions. Equipped with built-in logic and ticketing systems, Jekka can seamlessly escalate to human assistance when necessary. By leveraging your c...
Howazit
howazit.com
At Howazit we help organizations of all types, sizes, and industries meet customer expectations and walk them through their journey, by enabling simple and, most importantly, relevant communication. Our marketing and operations solutions enable you to interact with customers at relevant touchpoints,...
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe, is a platform that helps companies connect, communicate & convert, through automated conversation & 1-2-1 human support. Design smooth conversational experiences with our intuitive no-code bot builder. Turn every visit into a conversation. Send dynamic responses that encourage customers t...
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer is an AI-powered personal assistant platform that integrates advanced AI models like OpenAI's ChatGPT, Google's Gemini and PaLM, Meta's Llama, and Anthropic's Claude. It offers a unified experience through a mobile app, web app, and Chrome extension, providing solutions tailored to indivi...
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - чат для сайта, конструктор чат-ботів для месенджерів. * Чат для сайта. * Конструктор чат-ботов. * Розробка чат-ботов.
FURTHER
talkfurther.com
FURTHER's team of AI powered sales assistants work together to automate conversations with senior living prospects, helping them find what they’re looking for faster, so you can capture and convert more qualified leads, all while gaining key insights into your sales process. More about Further: - G...
Officely AI
officely.ai
Officely AI is a revolutionary platform designed to create tailored AI agents that seamlessly integrate into an organization's processes. These AI agents act as virtual team members, tackling tasks that traditionally require human intervention. They excel in recruiting, training, and mentoring new t...
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA is your Omni Communication Assistant. A web-based omni-communication dashboard founded in 2019 and a member of Telkom Group. We provides a real-time communication solution to help you gaining awareness, improve customer experiences and creating comprehensive communication strategy for your busin...