ซอฟต์แวร์ข่าวกรองการสนทนา - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ปากีสถาน

ดูเพิ่มเติม. เข้าใจมากขึ้น ชนะมากขึ้น Revenue Intelligence Platform (โดย Gong) เปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ปรับปรุงการตัดสินใจ และเร่งการเติบโตของรายได้ ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถบันทึก ทำความเข้าใจ และดำเนินการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดได้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ผสานรวม Revenue Intelligence Platform ของ Gong โดยใช้เทคโนโลยี AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์และจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มการมองเห็น ขับเคลื่อนการตัดสินใจ และจัดวางกลยุทธ์ในองค์กรเพื่อ บรรลุผลสำเร็จ บริษัทนวัตกรรมหลายพันแห่ง เช่น Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio และ Zillow ไว้วางใจให้ Gong ขับเคลื่อนความเป็นจริงของลูกค้า Gong เป็นบริษัทเอกชนที่มีสำนักงานใหญ่ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก กลุ่มผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของ G2 ได้จัดอันดับให้ Gong อยู่ในอันดับที่ 1 ในรายการ 'ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด 100 อันดับแรก' ในปี 2564 และ 2565 นอกจากนี้ Gong ยังได้รับการยอมรับในรายชื่อ G2 Best Of เพิ่มเติมอีกเจ็ดรายการ ซึ่งรวมถึง: อันดับ 1 ในผลิตภัณฑ์ที่มีความพึงพอใจสูงสุด #1 ใน 50 อันดับแรก ผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร #1 ใน 50 อันดับแรกของผลิตภัณฑ์ในตลาดกลาง ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการขาย ผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.gong.io