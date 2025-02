ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญา - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส

Juro

juro.com

แพลตฟอร์มสัญญาอัตโนมัติที่ใช้ AI ช่วยให้ทีมกฎหมายและธุรกิจสามารถสร้าง ดำเนินการ และจัดการสัญญาได้เร็วกว่าที่เคย แพลตฟอร์มแบบ end-to-end ขับเคลื่อนวงจรอายุสัญญาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการต่ออายุทั้งหมดภายในสภาพแวดล้อมแบบเบราว์เซอร์ที่ปลอดภัย Juro ทำงานร่วมกับธุรกิจที่ขยายขนาดอย่างรวดเร็ว เช่น Trustpilot, Soundcloud และ WeWork เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของสัญญาและรับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลสัญญา Juro ได้รับการสนับสนุนจาก Eight Roads, Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp และผู้ก่อตั้ง Wise, Gumtree และ Indeed