ซอฟต์แวร์เผยแพร่เนื้อหา - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - เฟรนช์โปลินีเซีย

GetSocial เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เนื้อหาที่ช่วยให้นักการตลาดวัดผล ส่งเสริม และขยายเนื้อหาที่ดีที่สุดของตน GetSocial ทำงานร่วมกับเว็บไซต์มากกว่า 150,000 แห่งทั่วโลก และมีลูกค้าที่โดดเด่น เช่น Adobe, Sky และ WWF GetSocial พัฒนา Four A's of Social Framework <> เปิดใช้งาน * GetSocial ติดตามกิจกรรมโซเชียลของเว็บไซต์ของคุณ 100% * GetSocial เปิดเผยการรับส่งข้อมูลโซเชียลและการส่งข้อความส่วนตัวที่มืด ✭ วิเคราะห์ * GetSocial วิเคราะห์ทุกปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนไซต์ของคุณ * GetSocial ให้คะแนนเรื่องราวเนื้อหาแต่ละเรื่องของคุณว่ามีกระแสไวรัล * GetSocial ตรวจจับเนื้อหาที่มีไวรัสมากที่สุดของคุณ <> อัตโนมัติ * GetSocial ให้การแจ้งเตือนเนื้อหาไวรัลอัตโนมัติแก่คุณ * GetSocial ช่วยให้คุณเผยแพร่เรื่องราวที่ถูกต้อง ในช่องทางที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุด <> คุณสมบัติ * GetSocial ให้ข้อเสนอแนะตามข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยคุณโปรโมตเนื้อหาที่ดีที่สุดของคุณ