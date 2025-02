เครื่องมือรักษาความปลอดภัยคอนเทนเนอร์ - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - เซนต์คิตส์และเนวิส

GitLab

gitlab.com

GitLab เป็นเครื่องมือวงจรชีวิต DevOps บนเว็บที่ให้ตัวจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล Git ที่ให้วิกิ การติดตามปัญหา และการบูรณาการอย่างต่อเนื่องและคุณสมบัติไปป์ไลน์การปรับใช้ โดยใช้ใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส พัฒนาโดย GitLab Inc. ซอฟต์แวร์นี้สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาชาวยูเครน Dmitriy Zaporozhets และ Valery Sizov โค้ดนี้เดิมเขียนด้วยภาษา Ruby โดยบางส่วนเขียนใหม่ในภายหลังใน Go โดยเริ่มแรกเป็นโซลูชันการจัดการซอร์สโค้ดเพื่อทำงานร่วมกันภายในทีมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่อมาได้พัฒนาเป็นโซลูชันแบบครบวงจรซึ่งครอบคลุมวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ และจากนั้นก็ไปจนถึงวงจรชีวิต DevOps ทั้งหมด กลุ่มเทคโนโลยีปัจจุบันประกอบด้วย Go, Ruby on Rails และ Vue.js เป็นไปตามรูปแบบการพัฒนาแบบโอเพ่นคอร์ซึ่งฟังก์ชันหลักได้รับการเผยแพร่ภายใต้ใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส (MIT) ในขณะที่ฟังก์ชันเพิ่มเติมอยู่ภายใต้ใบอนุญาตที่เป็นกรรมสิทธิ์