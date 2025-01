ซอฟต์แวร์ตอบรับวิดีโอผู้บริโภค - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ปากีสถาน

GetWhy

Get Why คือบริษัทข้อมูลเชิงลึกแห่งยุคถัดไป ขับเคลื่อนโดย Gen. AI แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกแบบครบวงจรของ Getwh นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่มีคุณภาพดีที่สุดในระดับความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนและมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยของบริษัทที่เจาะลึกแบบดั้งเดิม Get Why นำเสนอแนวคิด แนวคิด หรือเนื้อหาทางการตลาดของคุณต่อหน้าผู้ชม และรวบรวมวิดีโอตอบกลับของพวกเขาให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ เราได้ฝึกอบรมแพลตฟอร์ม Gen AI ของเราให้ทำงานต่างๆ ได้ภายในไม่กี่นาที ซึ่งจะต้องใช้เวลาเป็นวันของมนุษย์ในการทำ: - การถอดเสียงคำพูด - การวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึก และ - การระบุและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการสัมภาษณ์ทางวิดีโอได้มากเท่าที่คุณเลือก จากคำถามวิจัยไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกภายใน 4 ชั่วโมง คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์น้อยลง แต่มุ่งเน้นไปที่การสร้างแนวคิด ผลิตภัณฑ์ และแคมเปญที่ตรงประเด็นมากขึ้น