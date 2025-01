แพลตฟอร์มการจัดการความยินยอม - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - ปากีสถาน

Securiti

Securiti เป็นผู้บุกเบิก Data Command Center ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลและ GenAI ได้อย่างปลอดภัย โดยให้ข้อมูลอัจฉริยะ การควบคุม และการประสานข้อมูลแบบครบวงจรในสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์แบบไฮบริด องค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกพึ่งพา Data Command Center ของ Securiti ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัว การกำกับดูแล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด Securiti ได้รับการยอมรับจากรางวัลอุตสาหกรรมและนักวิเคราะห์มากมาย รวมถึง "Most Innovative Startup" โดย RSA, "Top 25 Machine Learning Startups" โดย Forbes, "Most Innovative AI Companies" โดย CB Insights, "Cool Vendor in Data Security" โดย Gartner และ "Privacy Management Wave Leader" โดย Forrester