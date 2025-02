ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์ของผู้สมัคร - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส

Greenhouse

Greenhouse Software (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Greenhouse) เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันที่มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ ซึ่งให้บริการซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากร ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดย Daniel Chait และ Jon Stross บริษัทระดมทุนได้ 2.7 ล้านดอลลาร์ในรอบเริ่มต้นในปี 2556, 7.5 ล้านดอลลาร์ในรอบซีรีส์ A ในปี 2557, 13.6 ล้านดอลลาร์ในรอบซีรีส์ B ในปี 2558, 35 ล้านดอลลาร์ในรอบซีรีส์ C ในปี 2558 และ 50 ล้านดอลลาร์ในรอบซีรีส์ D ในปี 2018 บริษัทวิจัย CB Insights ในการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจาก The New York Times ระบุว่า Greenhouse เป็นหนึ่งในห้าสิบสตาร์ทอัพที่คาดว่าจะกลายเป็นยูนิคอร์น ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์