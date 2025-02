Bookkeeper360

Bookkeeper360 เป็นโซลูชั่นการบัญชีที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจที่ก่อตั้งแล้ว ทีมงานในสหรัฐอเมริกา 100% ของเราเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การให้คำปรึกษา บัญชีเงินเดือน และการปฏิบัติตามภาษี ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้ Bookkeeper360 ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจขนาดเล็กหลายพันรายทั่วประเทศ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ชนะรางวัล Top Partner of the Year ของ Xero ถึงสองครั้ง และได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดใน Inc. 5000 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา Bookkeeper360 ถือเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรม และได้รับการตีพิมพ์ใน Forbes, Accounting Today, Business Insider, CPA Practice Advisor และบรรณาธิการอื่นๆ